مصطفى كامل يقرر الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين: سأتقدم بأوراقي فور الإعلان

قرر الفنان مصطفى كامل ترشحه لمقعد نقيب المهن الموسيقية، خلفًا للفنان هاني شاكر، الذي تقدم باستقالته منذ فترة بشكل نهائي، حيث إنّ كرسي النقيب أصبح شاغرًا منذ نهاية شهر يونيو الماضي.

مصطفى كامل يترشح لمقعد نقيب الموسيقيين

وأكد مصطفى كامل، لـ«الوطن»، أنّه سيتقدم بأوراقه فور فتح باب الترشح مباشرة، مضيفًا أنّه سيعلن عن برنامجه وخطته خلال الأيام المقبلة بعد فتح باب الترشح مباشرة.

كان الفنان مصطفى كامل تولى إدارة نقابة الموسيقيين عقب عزل الفنان إيمان البحر درويش من منصبه عام 2013، واستمر حتى عام 2015، وخسر في الانتخابات بعدها أمام الفنان هاني شاكر.

دعم عدد من الموسيقيين لـ مصطفى كامل

وأعلن عدد كبير من الموسيقيين دعمهم لكامل لكي يترشح كنقيب للموسيقيين، سواء على الهواء مباشرة أو من خلال بيانات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الموسيقار رضا رجب أحد أكبر الموسيقيين في مصر.

وأكد حلمي بكر دعمه للفنان مصطفى كامل، في إحدى المقابلات التليفزيونية، حيث قال: «كامل الوحيد القادر على محاربة الفساد المنتشر في النقابة، كما أنه حقق كل ما كان مطلوبا منه حين ما كان نقيبا للموسيقيين في الفترة التي تولي فيها النقابة»، كما دعم الملحن الكبير حسن إش إش الفنان مصطفي كامل، وشجعه على الترشح لمنصب النقيب.