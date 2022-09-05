حظك اليوم برج القوس الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات النشيطة التي تميل دائمًا للتجديد، والابتعاد عن الروتين والتكرار، مما يجعله صديق مناسب للاستمتاع معه، فبسبب روحه المرحة وحواره اللطيف والقاءه الدائم للنكات والموضوعات الجذابة، مما يجعل الكثيرين يفضلون البقاء معه لفترة طويلة.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج القوس، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط لأمور مهنية ومالية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك طاقة ذهنية ويساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.