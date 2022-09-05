حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الجوزاء تقلب المزاج الشديد، فهم يتغيرون بين لحظة وأخرى ودون أسباب واضحة لذلك فتارة تجدهم سعداء وتارة يصيبهم الحزن سريعا، ليصعب التعامل معهم من قبل العديد من الأشخاص، كما تجدهم أشخاص مرحون يحبون الفكاهة والمزاح.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي تمر به منذ فترة إلا أن الوضع يتغير اليوم حيث يتواجد عطارد في منزل الحب مما يمنحك طاقة ذهنية، ويدفعك لتخطط وتفكر في مستقبل علاقاتك، وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات.. قد تكسب دعما ماليا واليوم مناسب للبيع والشراء والتخطيط، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.