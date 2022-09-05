وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، «فيليب لازاريني»، المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم، وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، إن الوزير أكد استمرار دعم مصر للوكالة وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين، مبرزاً الجهود المصرية المتواصلة لشحذ الدعم السياسي والمادي الدولي لها.

تعزيز الدعم الدولي لـ «الأونروا»

وأضاف «أبو زيد»، بأن المفوض العام للوكالة أكد خلال اللقاء حرصه على التنسيق اللصيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها كي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة، حيث تبادل الطرفان الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بالقاهرة غداً واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

قضية اللاجئين الفلسطينيين

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً لدعم أهداف وأنشطة الأونروا، سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية، حيث تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرةً بكل قوة في ضمير المجتمع الدولي إلى أن يتم تسويتها بشكل نهائي وعادل في إطار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.