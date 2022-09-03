التموين: 8 مراكب تحمل القمح خرجت من أوكرانيا «واحدة منها سعتها 32 ألف طن»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 29 سلعة تموينية للمستحقين، ونحو 8.1 مليون بطاقة لـ9 ملايين أسرة بإجمالي 36 مليون مستفيد من الزيادات الأخيرة، بجانب الـ50 جنيه، الموجودة على البطاقة التموينية، مضيفا أن «هناك 8 مراكب خرجت من مواني أوكرانيا، منها مركب بسعة 32 ألف طن».

إجمالي دعم بطاقات التموين بعد حزمة الـ6 أشهر

أضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «تكلفة الحزمة الاستثنائية تقدر بنحو مليار جنيه في الشهر، على مدار 6 أشهر بإجمالي 6 مليارات جنيه، وحجم الدعم في السلع يصل إلى 3 مليارات شهريا، بإجمالي سنوي يقدر بنحو 36 مليار جنيه، وبإضافة الـ6 مليارات، يكون إجمالي دعم بطاقات التموين نحو 42 مليار جنيه».

وتابع مساعد وزير التموين: «بطاقة التموين التي تستفيد منها أسرة واحدة سيكون مخصصا دعما لها 100 جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيه هي قيمة ما تحصل عليه من دعم بالفعل».

وحول فتح الباب للمواطنين للالتحاق ببطاقات التموين، قال: «هذا الأمر سابق لأوانه، لأن هناك ميزانية محددة، ولو استطاعت الدولة أن تغطي أكبر قدر ممكن لفعلت، ولكن هناك حد لميزانية الدولة فيما يتعلق بالتموين والسلع التموينية».

المخزون الاستراتيجي للسلع آمن

وأكد، أن المخزون الاستراتيجي للسلع آمن: «الأقماح لدينا تتعدى 7 أشهر، والزيت والسكر 6 أشهر، اللحوم والدواجن ما يتعدى 10 أشهر، وسلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، وفي الأقماح لدينا أكثر من منشأ، ووصلنا إلى ما يتعدى 15 منشأ لسلاسل الإمداد»