وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي 7 أشهر.. معدل لم يحدث في التاريخ

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن العالم يعاني من أزمة في إتاحة السلع وليس شرائها فقط، وهناك 37 مليون مصري يستفيد من الدعم، موضحًا أن اشتراط تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين لسرعة التواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن تباين أسعار السلع أمر طبيعي في سياق السوق الحر، ولكن التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع.

وأضاف «المصيلحي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، والذي يقدمه كلًا من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن بعض موزعي التموين يستغلون المواطنين «احتياطي مصر من القمح يكفي من 6 لـ7 أشهر، وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي كويس وفي نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك سيكون هناك وفرة في القمح».

مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مرحلي

من ناحية أخرى، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاضطراب الذي حدث في سلاسل الإمداد الذي حدث بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وما بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، أدى لسعي بعض الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على توطين الكثير من الصناعات.

مصر تنسق على توطين الصناعة في مجال الغذاء

وأضاف «عشماوي»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر سيحدث بشكل مرحلي، كما أن القاهرة تشاورت مع العديد من الدول على توطين صناعاتها داخل مصر، كما أن مصر تنسق على توطين الصناعة في مجال الغذاء.

الأزمة الحالية فرضت الكثير من التحديات على الجميع

أوضح مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا اقتصاديا جديدا مبني على المصالح الاقتصادية بغض النظر على المصالح السياسية، وهذا النظام قائم على المرونة وتوطين سلاسل الأمداد، موضحًا في الوقت ذاته، أن مصر وسط الأزمة العالمية الحالية لديها فرصة كبيرة، والأزمة الحالية فرضت الكثير من التحديات على الجميع.