مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل التقديم في المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم في مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، والطلاب الذين لم يحالفهم الحظ القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الإعدادية العام السابق والأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين.

رابط التقديم مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم مستمر علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط وحتي يوم حتى 14 سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنه يتم الدفع من خلال فورى على كود 66643، أو من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الشركاء

شركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات.

التخصصات

الذكاء الاصطناعي الفنون الرقمية.

المنهج الدراسي

العلوم الأساسية والثقافية.

العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

مميزات مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بفروع الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

أن يكون حاصل على الشهادة إلإعدادية للعام الدراسي2021-2022.

أن لا يقل مجموعه عن 250 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية والرياضيات عن الا تقل عن 54 درجة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

أن ألا يزيد سن المتقدم عن 18عام في أول أكتوبر2022.

شروط القبول

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أن يـجـتـاز الـطـالـب اخـتـبـارات الـقـبول والمـقـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.