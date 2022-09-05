أمين «الشيوخ» يشدد على التعاون بين البرلمان بغرفتيه تحقيقا للمصلحة العامة

ألقى المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، كلمة اليوم في المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي يستضيفه مجلس النواب المصري على مدار يومين.

المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ أن قدرة أي برلمان على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية تتطلب أمانة عامة على قدر عال من مهنية الإدارة والمرونة والقدرة على العمل بروح الفريق، واستيعاب المهام المطلوبة منها وما قد يطرأ عليها من تغيرات، والاستجابة السريعة لها ووضعها موضع التنفيذ، مع توافر الدعم الفني واللوجيستي باستمرار، في ظل قيادة واعية وحكيمة تحقق التناغم بين العاملين في الأمانة العامة، بما يسهم في حسن أداء البرلمان لمهامه.

ونقل المستشار «عتمان»، تحية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، وخالص تمنياته بالتوفيق لرؤساء وأعضاء الوفود في فعاليات هذا المؤتمر الهام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

كما توجه بخالص الشكر وعظيم التقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصري والسيد المستشار أحمد مناع للتفضل باستضافة هذا الاجتماع بمجلس النواب المصري، واحتضان فعالياته.

التعاون الدائم والبناء بين غرفتي البرلمان

وثمّن التعاون الدائم والبناء بين غرفتي البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي على الصعيدين المحلي والعربي، ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والعالم بأسره، من متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة، تفرض على المجالس التشريعية مزيداً من المسئوليات والأعباء، من أجل تلبية مطالب الشعوب العربية وإيجاد حلول فعالة للمشكلات التى تواجهها.

وأضاف «عتمان»، أن اختيار موضوع اختصاصات الأمين العام في المجالس والبرلمانات العربية ليكون محوراً رئيسياً للجلسة العامة جاء موفقاً، فالأمين العام في البرلمان، يعتبــــر ـ بعد رئيسه وهيئة مكتبه ـ المنصب الأرفع والأكبر، فهو من يقوم برعاية وتطبيق النظام داخل هذه المنظمة، وخارجها في كل الأمور المتعلقة بها، وهى مهمة سامية، ويجب ألا تكون إلا لمن لديه الكفاءة للاضطلاع بمسئولياتها والنهوض بأعبائها.

وفي ختام كلمته ، أعرب عن تطلعه لدور أكبر لجمعية الأمناء العامين لـ البرلمانات العربية في تعميق التعاون والتنسيق والتواصل المستمر فيما بين أعضائها من أجل تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بشأن سبل النهوض بهذه البرلمانات ودعم قدرات العاملين بها.