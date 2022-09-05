انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل إلى 1110 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، تحركات كثيرة عالميًا ومحليًا خلال الأيام القليلة الماضية، وخلال تعاملات اليوم، بدأت الأسعار العالمية تنعكس على السعر المحلي، إذ ارتفعت أسعار الذهب المحلية لـ3 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم، لكنها عاودت الانخفاض مرة أخرى.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له صباحًا، ليسجل سعر البيع الآن 1110 جنيهات للجرام، بدلًا من 1113 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

وقالت الشعبة العامة للذهب والمشغولات، في تقرير رصد الأسعار الفورية للذهب، إنّ الذهب عيار 24، سجل 1268.5 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 951.4 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 742 جنيهًا للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و880 جنيهًا، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.