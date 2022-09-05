محافظ أسوان: تنظيم فعاليات وأنشطة لدعم قضايا المناخ والمياه والبيئة

وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية للتوسع في تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتنفيذ المبادرات القومية، وذلك في إطار حرصه لدعم قضايا التغيرات المناخية والمحافظة على موارد البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030».

أهداف المبادرات بأسوان

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمحافظة أسوان، أن الفعاليات تهدف لرفع الوعي بأبرز القضايا المجتمعية الحالية ومواجهة تحدياتها وعلى رأسها قضايا المناخ والمياه والبيئة.

المحافظة على البيئة

وتابع البيان، وجه المحافظ بضرورة توفير أوجه الدعم وتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة لضمان إنجاح هذه الفعاليات والاستفادة من آثارها الإيجابية لتبني حزمة من السياسات والأساليب المناسبة لنشر التوعية وترسيخ المفاهيم والأهداف الإيجابية المتعلقة بقضايا الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وأيضاً المحافظة على البيئة والحد من التلوث بمختلف أنواعه.

لن أسرف في المياه

ومن جانبها، أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع الاتحاد النوعي للبيئة تم التجهيز والاستعداد لانطلاق مجموعة من الندوات التوعية المجتمعية وورش العمل داخل عدد من المواقع الثقافية بمختلف المراكز والمدن، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى التوعية بعدد من المفاهيم والموضوعات العامة ومنها «لن أسرف في استخدام المياه – لن أسرف في استخدام الطاقة – لن ألوث مياه النيل – لن أستهلك أكثر من حاجاتي – لن أحرق نفاياتي».

ترشيد استهلاك المياه

وفي نفس السياق، واصلت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية وورش العمل ضمن المبادرة القومية لترشيد استهلاك المياه بعنوان «كل نقطة تفرق»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية بتكثيف التوعية بشكل مستمر في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وداخل مراكز الشباب من خلال رفع الوعي بأهمية المياه في حياتنا، وشرح طرق الترشيد وكيفية إصلاح الأدوات الصحية بالمنزل بطريقة بسيطة.