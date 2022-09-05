الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى شراكة قوية مع «ليز تراس»

أعلن الاتحاد الأوروبي، تطلعه إلى علاقة شراكة قوية مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، وفقا لنبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

الاتحاد الأوروبي يتطلع لشراكة قوية مع «ليز تراس»

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن رغبته في التطلع إلى احترام بريطانيا في عهد «ليز تراس» الاتفاقات المشتركة بين الطرفين.

وأسفرت الانتخابات البريطانية، اليوم الإثنين، عن فوز «ليز تراس» بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، حسب ما ذكرته قناة «العربية».

«ليز تراس» تفوز برئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لـ«جونسون»

واحتدت المنافسة بين وزيرة الخارجية البريطانية «ليز تراس»، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، على رئاسة وزراء بريطانيا، بينما أشارت استطلاعات الرأي إلى أنّ «تراس» كانت الأقرب لمقعد رئيس الحكومة البريطانية، قبل الإعلان عن فوزها بالمنصب رسميًا.