بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل «فتاة الزقازيق»

بدأت قبل قليل ثاني جلسات محاكمة إسلام محمد، المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، طعنًا بالسكين، وذلك في محكمة جنايات الزقازيق.

المتهم يتعاطى موادًا مخدرة

وخلال استماع النيابة العامة للشهود في قضية مقتل المجني عليها سلمى بهجت، قال والد الضحية إنَّ المتهم إسلام محمد كان زميل ابنته في الجامعة وتقدم لخطبتها ولكنه رفضه نظرًا لسوء سلوكه وتعاطيه للمواد المخدرة، وطلب منه استكمال دراسته وإزالة الوشم من على جسده، وحينها قطعت «سلمى» علاقتها به.

تهديد بالقتل والإيذاء

وأضاف خال الضحية خلال التحقيقات، أنَّه بعد رفض طلب المتهم بخطبة ابنته تلقى تهديدات بالقتل والإيذاء من المتهم، وتتبعها في كل مكان تذهب إليه، وفي 29 يونيو الماضي، خشيت المجني عليها سلمى من تعرض المتهم لها في أثناء أداء الاختبار الأخير لها في الجامعة فطلبت من والدها الحضور معها للجامعة، ووقتها فوجئ بالمتهم ووالديه أمام الجامعة، وطلبوا خطبتها فرفض والدها.

وأشار إلى أنَّه بعد حظر والد المجني عليها للمتهم، أرسل تهديدات بالنيل من سمعه ابنته إذا استمر في رفض خطبتهما، وبعدها بدأ في إرسال رسائل تهديد لخال «سلمى»، بالقتل والإيذاء، مؤكدًا أن رفض ذويها كان بسبب ميل شذوذ أفكار المتهم.