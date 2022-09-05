التعليم توجّه رسالة مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن «التابلت»

وجّهت المديريات التعليمية تنبيهًا مهمًا للطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي، بتجهيز التابلت وشحنه بالكهرباء عند وصوله إلى 25%، وعدم تركه حتى تفرغ البطارية.

تحديثات خاصة بالتابلت

وذكرت المديريات التعليمية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ هناك تحديثات خاصة بـتابلت الطلاب المنقولين للصف الثاني، كي يتسنى تغيير المرحلة على التابلت من الصف الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث، كي يتمكن الطالب من المذاكرة ومتابعة مصادر المعرفة على التابلت.

خطوات تغيير المرحلة على التابلت

وحددت المديريات التعليمية خطوات تغيير المرحلة على التابلت للطلاب المنقولين للصف الثاني الثانوي، كما يلي:

- فتح lms2.

- اختيار التسجيل بواسطة EKB بالبريد الموحد.

- لمس قائمة الـ9 مربعات على اليسار واختيار الدليل الدراسي.

- تجد على يسار الصفحة «ترسًا صغيرًا» بجواره «تغيير مرحلة»، اضغط عليه.

- اختر تغيير مرحلتي.

- ظلل اختيار «أنا أفهم وأتابع».

- اختر متابعة.

- افتح صفحة بها الـ3 مراحل، اختر منها صفك الجديد سواء الثاني أو الثالث الثانوي.

- حال التأكد من وجود شرح المواد اضغط التأكيد بـ«تم».