«أوبك» تقرر خفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا

قرر تحالف «أوبك+»، قبل قليل، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا، في شهر أكتوبر المقبل، بحسب بيان للتحالف اليوم، بثته قناة العربية.

«أوبك» تخفض إنتاج النفط

ووفقًا للبيان، أكدت مجموعة «أوبك» للنفط أن هناك حاجة لدعم استقرار السوق بعد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة، وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وحلفاؤها، خفض الإنتاج، في غضون أكثر من عام.

«أوبك»: زيادة 100 ألف برميل في إنتاج سبتمبر

وكانت المجموعة أقرت في مطلع أغسطس، زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في شهر سبتمبر، وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن هذه الزيادة كانت مخصصة فقط لشهر سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن رئيس «أوبك+» سيبحث الدعوة لاجتماع وزراء المجموعة في أي وقت لمعالجة تطورات النفط في السوق إذا لزم الأمر، وذكر البيان أن اجتماع «أوبك+» المقبل سيكون في 5 أكتوبر المقبل.