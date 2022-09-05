تأجيل محاكمة 26 متهما بالاستيلاء على 123 مليون من أموال مديرية أمن سوهاج للأربعاء

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 26 متهمًا، بينهم 5 أشخاص حضوريًا؛ إثر اتهامهم بالاستيلاء على 123 مليون جنيه، من أموال مديرية أمن سوهاج، إلى جلسة بعد غد الأربعاء؛ لسماع مرافعة الدفاع.

تحرير 86 شيكا

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهمين من الأول حتى الخامس، تهمة تحرير 205 أذون صرف لمبلغ 89 مليون جنيه من مكتب بريد ناصر وتحرير 86 شيكا لصرف 28 مليون جنيه من حساب مديرية أمن سوهاج دون مستندات.

كما قام المتهمان السادس والسابع باعتبارهما صاحبا حق التوقيع المعتمد لدى تلك الجهات بالتوقيع على تلك المستندات، وقام المتهمان من التاسع حتى الحادي عشر بصرف المبالغ المستولى عليها من مكتب بريد ناصر والبنك الأهلي فرع الفتح.

صرف بعض الأذون

ووافق المتهمان الثاني عشر والثالث عشر على صرف بعض الأذون بالرغم من عدم استيفائهما الشق القانونى المطلوب، كما قام المتهمون من الرابع عشر وحتى الرابع والعشرين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع والثاني عشر والثالث عشر في ارتكاب الجريمة بأن استحصلوا منهم على شيكات وأذون صرف وتقدموا بها إلى البنك الأهلي ومكتب بريد ناصر.

وتحرر بذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، وأحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المُتقدم.