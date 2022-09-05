أتوبيس يدهس سيدة أثناء جلوسها في محل مراتب بالمنوفية

شهدت قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء في المنوفية اصطدام أتوبيس بمحل مراتب، ما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة سيدتين، وعلى الفور تم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أتوبيس يصدم محل مراتب في المنوفية

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشهداء إلى مكان الواقعة، بقيادة الرائد مصطفى داوود رئيس المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، كما تم إخطار اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية بالحادث.

تفاصيل حادث أتوبيس زاوية الناعورة

قال سامح الورداني، أحد أهالي قرية زاوية الناعورة بالمنوفية، إن الأتوبيس اصطدم بمحل مراتب، مؤكدًا أن الأتوبيس تسبب في مصرع ربة منزل تُدعى «ا. ف.»، مالكة المنزل الذي به المحل وإصابة سيدتين.

وأضاف الورداني، في تصريح لـ«الوطن»، أن سائق الأتوبيس سلم نفسه إلى مركز الشرطة، كما تم التحفظ على الأتوبيس من قبَل الشرطة، موضحًا أن القرية حزينة بسبب الحادث، وأنه يتم الاستعداد لتشييع جثمان المتوفاة إلى مثواها الأخير.