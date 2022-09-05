كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن التسجيل بدأ اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر، مؤكدة على أن الاختبارات تُعقد بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء 6 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر.

رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 يمكن الحصول عليه من موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم التسجيل برقم جلوس الطالب والرقم السري، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني، ويتم التسجيل للكليات التي تشترط اختبارات قدرات مثل كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسمي العمارة والفنون.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية.

- اختيار مصدر الشهادة الفنية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة كود التنسيق.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، إن الكلية كثفت من استعداداتها لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية لأداء اختبارات القدرات غداً الثلاثاء وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اختبارات القدرات تعقد في لجان تراعي الإجراءات الوقائية

وأضاف الدكتور محمد ماضي لـ«الوطن»، أن الاختبارات تعقد في لجان تراعي الإجراءات الوقائية، موضحاً أن هناك بعض التخصصات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية مثل تخصص النسيج وطباعة الأوفست، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة قواعد الاختبارات.

ونوه عميد الكلية إلى أن نجاح الطالب يشترط حصوله على 60% في الاختبارات، لافتاً إلى أن الكلية حريصة على تأهيل طلابها لسوق العمل من خلال التدريب المستمر بجانب الدراسة النظرية في فترة الدراسة.

الانتهاء من وضع كافة الأسئلة في الاختبارات

من جانبه، قال الدكتور السيد قنديل، رئيس لجنة اختبارات القدرات، إنه تم الانتهاء من وضع كافة الأسئلة في الاختبارات وإرسالها للكليات التي تشترط اختبارات قدرات، مشدداً في حديثه لـ«الوطن» على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات.