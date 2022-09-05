شروط وموعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بجامعة المنصورة

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، اليوم، بدء حجز موعد أداء اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية «الصناعية والتمريض».

وذكر مكتب التنسيق بالجامعة، أن باب التسجيل مفتوح الآن للحجز والتسجيل لأداء اختبارات القدرات لجميع الشهادات الفنية الدورين الأول والثاني 2022، وذلك حتى الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وهي كلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التمريض.

المؤهلات اللازمة لاختبارات قدرات الدبلومات الفنية

وبحسب موقع التنسيق بجامعة المنصورة، يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية «الصناعية والتمريض» الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وهو https://tansik.digital.gov.eg/.https://adminlive.elwatannews.com/Fani/DefaultFani.aspx، وبعدها يختار الشهادة التي حصل عليها\ن سواء كانت المدارس الثانوية الفنية الصناعية التابعة لوزارة التربية والعليم، أو المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك لحجز موعد أداء اختبارات القدرات.

شروط التقدم لاختبارات القدرات

وأكد مكتب تنسيق جامعة المنصورة، أنه يسمح لجميع الطلاب الحاصلين على نسبة 75% من المجموع الكلي من المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة عمارة أو فنون، وفقًا للتخصصات الموضحة.

وأشار إلى أنه سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين في اختبارات القدرات وبأسبقية المجموع الكلي، ووفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

ويشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2022، وأن يكون حاصلا على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.