المترو يبدأ تنفيذ خطته لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين.. تستمر 13 ساعة يوميا

أعدت الإدارة العامة للأمن الداخلي بمترو الأنفاق، خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، بقيادة اللواء إبراهيم بخيت، مدير عام الإدارة العامة للأمن، وبالتعاون مع شرطة مترو الأنفاق، لشن حملات مكثفة بالخطين الأول والثاني منذ يوم 1 حتى 31 أغسطس 2022، تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب، وإزالة أي معوقات، والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات، وبتعليمات المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

حملات لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين بالمترو

واستهدفت الحملة المحطات الأكثر كثافة، وهي «المرج الجديدة - المرج - عزبة النخل - المطرية - حلمية الزيتون - حدائق الزيتون - سراي القبة - منشية الصدر - كوبري القبة - الدمرداش - غمرة - الشهداء - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الملك الصالح - السيدة زينب - طرة البلد - العتبة - روض الفرج - مسرة - سانت تريزا - كلية الزراعة - شبرا الخيمة».

القضاء على الظواهر السلبية بمترو الأنفاق

وأوضحت الشركة في بيانها، أنّ الحملات تهدف للقضاء على الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق، وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج، وتسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة، والالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات، ومن يخالف ذلك يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بـ50 جنيها، ومن يمتنع يتم عمل محضر بمعرفة الشرطة.

وتابعت الشركة، أنّ الحملة تسعى للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات، وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم، والمشاركة في تأمين عمليات نقل الإيراد اليومي بالخزينة النقالة للخط الأول والثاني.

تسليم 112 بائعا متجولا لشرطة المترو و3 محاضر تسول

و أعلنت الشركة أنّ إجمالى المجهودات خلال شهر أغسطس 2022، تمثل في تسليم 112 بائعا متجولا إلى شرطة المترو، وتم عمل محاضر لهم، فضلا عن تحرير 3 محاضر تسول في القطارات، ومحضر مخالفة عبور السكة بإجمالي عدد غرامات ومحاضر 116 خلال الشهر.

وناشد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل مع المرفق عبر خدمة الخط الساخن 16048، وعبر الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك، وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالجهات كافة وليس مترو الأنفاق فقط.