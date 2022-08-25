11 معلومة عن توطين صناعة «عربات المترو» في مصر.. 30% نسبة محلية

باتت مصر على أعتاب قائمة الدول المصدرة لعربات مترو الأنفاق، بعد توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق مع اتحاد شركتي «هيونداي روتيم، ونيرك المصرية»، في خطوة مهمة لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية.

أبرز المعلومات حول مشروع تصنيع عربات المترو في مصر نرصدها لكم طبقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء، كما يلي:

40 قطارًا جديدًا

1- يشمل العقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لـ مترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا.

2- سيتم التصنيع في مصر بالتعاون بين تحالف شركتي «هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة نيرك، الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية».

3- يشمل عقد التوقيع عاميّ الضمان، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد 1 عمرة جسيمة لكل قطار.

4- قيمة التعاقد 656 مليون دولار.

5- تشمل القطارات الجديدة التي سيتم تصنيعها في مصر نسبة توطين لا تقل عن 30%.

6- هذا التعاقد سيجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مميزات كثيرة للمشروع

7- يهدف التعاقد إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة ‏في هذه الصناعة، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة الدخل القومي عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة دول القارة الأفريقية، بجانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، لتوفير العملة الصعبة التي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد القطارات.

8- سيساهم المشروع في توفير فرص العمل للشباب.

9- الشركة التي تم التعاقد معها ورّدت 48 قطارًا للمترو في أوقات سابقة.

10- سيتم استلام عدد من القطارات خلال العام الحالي بالتعاون مع شركة «سيماف»، المصرية.

11- يقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وسيستفيد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عمليات الاستيراد والتصدير من خلال التكامل بين مناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها.