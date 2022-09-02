مطرب المترو لـ«أتوبيس السعادة»: هدفي الحفاظ على الطابع التراثي للغناء المصري

التقى الإعلامي أحمد يونس، بالمطرب أحمد حمادة المعروف إعلاميا بـ«مطرب المترو»، في حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة dmc.

منذ عدة سنوات ظهر «حمادة» برفقه مجموعة من الشباب داخل مترو الأنفاق حيث قامت تلك المجموعة بغناء مجموعة من الأغاني القديمة والتي كان أبرزها أغنية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ «جانا الهوي»، ليخطف الشاب الجميع بصوته، ويتمكن الفيديو الذي تم تصويره لهم في أثناء الغناء من الوصول إلى ملايين المشاهدين ويحقق أرقاما مرتفعة خلال ساعات.

حمادة: المهرجانات لا تعبر تعبيرا دقيقا عن الذوق المصري

وأكد «حمادة» أن هدفه ليس التريند علي الإطلاق وإنما الهدف الأساسي الحفاظ علي الطابع التراثي للغناء المصري بعيدا عن المهرجانات، التي يعتبرها العشريني لا تعبر تعبيرا دقيقا عن الذوق المصري: «عمري ما فكرت في تريند ولا عايز أكون تريند، لكن علشان الناس عندها ذوق في الأغاني وبتقدر فعلا لاقيت نفسي بين يوم وليلة تريند».

مش عاوز أبقى مجرد ظاهرة عابرة

خلال اللقاء قدم «حمادة» مجموعة متنوعة من الأغاني واختتم اللقاء بأغنية للفنان تامر حسني، وأشار في ختام اللقاء إلي إنه لا يريد أن يصبح مجرد ظاهرة عابرة في تاريخ الفن المصري، وإنما يريد أن يسير علي نهج كبار المطربين.

ويذاع حاليا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة»، في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة»، تهدف للمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، وتترأس تحريره هدى رشوان، وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويجري حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما إنه يسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.