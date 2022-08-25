المترو للركاب: التزموا بالكمامة للوقاية من كورونا.. 50 جنيها غرامة للمخالفين

جددت الإذاعة الداخلية بمحطات مترو الأنفاق، قبل قليل، تحذيراتها لجموع الركاب بالخطوط الثلاثة، بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكّدة فرض غرامات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات بنحو 50 جنيهًا تحصل في الحال، مطالبة جميع الركاب بالالتزام الكامل بتعليمات الشركة، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل محطات المترو

وأكّد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنَّ الشركة تنفذ بشكل يومي إجراءات احترازية مشددة داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مشيراً إلى أنَّ هناك غرفة عمليات مركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكّد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير القطارات، علاوة على عدم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب.

تعقيم محطات مترو الأنفاق كل ساعتين

وقال «عبدالهادي»، لـ«الوطن»، إنَّ الشركة تعمل على تعقيم وتطهير محطات مترو الأنفاق كل ساعتين تقريباً، لتوفير أكبر قدر من الأمن والأمان لجمهور الركاب المسافرين، للحد من تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أنَّ حركة مسير القطارات منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها منذ صباح اليوم الخميس، موضحاً أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل ساعات التشغيل بصورة دورية.

وحدات إسعافية متنقلة بمحطات مترو الأنفاق

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أنَّ الشركة جهزت وحدات إسعافية متنقلة داخل المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، مؤكّداً أنَّ جميع القطارات تخضع لأعمال الصيانة بشكل دوري، للحد من الأعطال، منوهاً إلى هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على جميع أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة للعمل على إصلاحها فورا، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات وتكدس داخل عربات القطارات.