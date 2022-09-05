السجن 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل متهم بالاتجار في المخدرات «حشيش» بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر.

بلاغ بقيام عامل بالاتجار في المخدرات

تعود أحداث الواقعة بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان سوهاج، مفادها قيام عامل يدعى «م. ح» بالاتجار في الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأن المتهم يقوم بترويج بضاعته على عملائه، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

سجن 15 عاما لمتهم بقتل شخصين في مشاجرة

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل يدعى «أ. ف»، بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل المجني عليهما «أ. أ. ج» و«ع. ف»، بأن أطلق عليهما النار من سلاح ناري بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهاني صبحي وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج، بلاغا بمقتل المجني عليهما إثر إطلاق النار عليهما، وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليهما بسبب خلافات بينهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.