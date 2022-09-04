وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا دون تدخل بشري

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي ستعقد في 10 يونيو المقبل، والتي تشمل على وضع 70% أسئلة اختيار من متعدد، و30% أسئلة مقالية، مشيرا إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد في الثانوية العامة لا تقيس مهارة صناعة الإجابة، وهذا خطأ.

وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال حجازي، خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستحوي على بعض الأسئلة المقالية القصيرة، بحيث تكون الإجابة فيها عبارة عن سطرين أو ثلاثة فقط، على أن تكون باقي أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد، لافتاً إلى أن الوزارة دائماً تعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، تجنبا لحدوث أي أخطاء، مؤكدا أنه تم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة خلال العامين الماضيين إلكترونياً، منوهاً إلى أن الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.

إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة توظيف التابلت في مدارس الثانوية العامة، مؤكدا أن التابلت سوف يستمر في التعليم ولا نية لإلغائه، موضحاً أنه سيتم استخدام التابلت في اختبارات قصيرة علمية بدون درجات ليعزز من مستواه الطلاب التعليمي، وأن كل شيء استثمرت فيه الوزارة لن تلغيه، ولكن قد تعدل طريقة استخدامه، مثل تعديل المناهج، وتخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.