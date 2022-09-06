تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة الزقازيق لـ3 أكتوبر.. وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، ثاني جلسات محاكمة «إسلام محمد»، المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، بسكين داخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، إلى جلسة 3 أكتوبر لوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية لإعداد تقرير عقلي ونفسي وبيان مدى مسؤولية المتهم عن الواقعة وقت ارتكابها.

اختلاف المجني عليها والمتهم

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واعترف إسلام بارتكابه لجريمة قتل المجني عليها سلمي بهجت، بعد رفض ذويها خطبتها له، ولكنه استمر في التواصل معها ولكنهما اختلفا بسبب منعه لها من الذهاب للعمل ولقاء صديقاتها بداعي حرصه عليها، وهو ما كان سببًا في تركها له وانقطاع تواصلها معه.

رسم وشم على جسده

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّه رسم وشوما ما تسبب في اتهام الضحية له بالأفكار الشاذة، ولكنه كان غرضه منها لفت الانتباه إليه، وفي يوم 29 يونيو الماضي، بعد تهديد المجني عليها بالإساءة لها ولسمعتها وقتلها، كان بالفعل عاقدًا العزم على القتل ولكنه فشل في ذلك بسبب اصطحابها لوالدها في آخر يوم لأداء الاختبارات في الجامعة.

وأشار المتهم إلى أنّه بعد فشله في التخلص من فتاة الزقازيق وقتلها، اتصل على والده واستدعاه للحضور إلى الجامعة لخطبة سلمي من والدها، ولكنه رفض آنذاك لحين الانتهاء من دراسته وإزالة الوشوم من على جسده.