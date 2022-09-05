«مستثمرو السياحة»: فنادق شرم الشيخ قدمت تخفيضات للمصريين 50% خلال الصيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ حاليًا تتراوح ما بين 60 إلى 65%، وهي نسبة جيدة بالمقارنة بنسب الإشغال الطبيعية خلال شهر سبتمبر.

ولفت إلى أنّ غالبية السياح المتواجدين بشرم الشيخ حاليًا هم من السياح الإيطاليين إضافة إلى المواطنين المصريين الذين تواجدوا بكثرة بمدينة شرم الشيخ خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي.

فنادق شرم الشيخ كانت الأقل سعرا

وأضاف عاطف عبداللطيف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تأجيل بدء العام الدراسي حتى بداية شهر أكتوبر المقبل جعل المصريين يتواجدون بكثرة بفنادق شرم الشيخ خلال فصل الصيف، موضحًا أن فنادق شرم الشيخ كانت الأقل سعرًا هذا العام خلال الموسم الصيفي بالمقارنة بكل من الغردقة ومرسى علم.

وتابع: «بعض فنادق فئة الـ 3 و4 نجوم بشرم الشيخ قدمت عروضًا سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارتها خلال شهور الصيف وتقل عن مثيلتها بالغردقة ومرسى علم بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 50%».

إيطاليا أكثر الدول إرسالاً للسياح خلال الصيف

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن إيطاليا كانت الدولة الأكثر إرسالاً للسياح إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهر أغسطس الماضي وتستمر على هذا المنوال حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل تبدأ الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ في التراجع.

وأوضح أن القطاع السياحي المصري سيشارك بمعرض «ريمنى السياحي» الذي يقام بإيطاليا الشهر المقبل بغية إجراء اتفاقات وتعاقدات مع شركات السياحة الإيطالية لتسيير رحلات إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّ إيطاليا تعتبر واحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياح إلى مصر، لكن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا تراجعت بشدة خلال عامي 2020 و2021، وذلك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، قبل أن تبدأ في استعادة معدلاتها الطبيعية الصيف الجاري.