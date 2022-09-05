انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط

لقي شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بالعياط، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وذكروا أن الشاب تعرّض للغرق لعجزه عن السباحة، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ يكشف الواقعة

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، بمصرع شاب غرقًا في نهر النيل، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص، مصرع شاب خلال السباحة بنهر النيل.

جرى إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

معنى إسفكسيا الغرق

كان الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، شرح في وقت سابق، مصطلح إسفكسيا الغرق، قائلًا إنَّها تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء، ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الشخص المتوفى نتيجة الغرق تبدو عليه أعراض مختلفة، منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.