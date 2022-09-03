انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا في ترعة بالمنيا.. «اختل توازنه وسقط فيها»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، اليوم السبت، جثة طالب لقي مصرعه غرقا داخل ترعة، بعد أن اختل توازنه وسقط فيها.

سقوط طالب في ترعة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن غرق طالب في إحدى ترع عزبة عبدالله، نتيجة اختلال توازنه.

وبالانتقال والفحص تم انتشال جثة «أ. س»، 12 عاماً، طالب ومقيم بعزبة عبدالله بمركز المنيا، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

انتشال جثة موظف سابق من مجري مائي

وقبل أيام، تلقى مأمور مركز العدوة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة موظف سابق بالمعاش، داخل مجرى مائي عقب اختفائه بـ18 يوما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي.

وكشف تقرير مفتش صحة العدوة، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وأكد أهلية المتوفى عدم وجود خلافات وشبهة جنائية مع آخرين، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان.