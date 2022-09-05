الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة الهاوية والمجاعة تهدد نصف السكان

حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، من تعرض الصومال إلى مجاعة إذ إنّ البلاد على حافة الهاوية الآن ولفت «مارتن» إلى أن هذا هو التنبيه الأخير قبل حدوث كارثة قد تحل بهذا البلد بين شهري أكتوبر وديسمبر.

تهديد 7.8 ملايين شخص في الصومال

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، عن رئيس مكتب الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو تصريحاته التي قال فيها: «المجاعة على الأبواب.. اليوم أوجه تنبيهي الأخير يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة على أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين أكتوبر وديسمبر من هذه السنة، وستطال الكارثة منطقتي بيدوة وبورهكبا جنوب البلاد».

وأشار رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالصدمة في ظل الآلم والمعاناة التي تلحق بكثير من مواطني الصومال التي تواجه جفافًا غير مسبوق يطول 7.8 مليون شخص وهو ما يمثل نصف سكان البلد ومن بينهم 213 ألف معرض للمجاعة وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

دور الأطباء العرب

وذكرت وكالة الأنباء الشرق الأوسط اليوم، أنّ الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أعلن عن توزيع سلاسل غذائية وتوفير مياه صالحة للشرب من أجل مواجهة المجاعة التي يتعرض لها أكثر من 7 ملايين شخص في دولة الصومال الشقيقة.

60 صهريجا للمياه

وأضاف «رسلان»، في بيان نشرته الوكالة، أن الحملة الموجهة لمساعدة الصومال بدأت منذ أيام، وتضمنت توزيع سلاسل غذائية ومياه للشرب عن طريق توفير 60 صهريجًا للمياه بالمدينة، لافتا إلى أن الاتحاد يتابع ما يحدث في الصومال ويحاول إمداد البلد بكل ما يملك لمساعدتهم.