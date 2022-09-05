سعر الفيش والتشبيه 2022 وخطوات استخراجه عبر موقع وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية سعر الفيش والتشبيه 2022 لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، التي يمكن من خلالها إقبال المواطن لخلوه من أي سوابق جنائية أو قضائية تعيق الانضمام للوظائف المختلفة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الفيش والتشبيه 2022، إذ جاءت تفاصيله على هذا النحو:

سعر الفيش والتشبيه 2022

ويمكن للمواطن الحصول على صحيفة الحالة الجنائية بـ سعر الفيش والتشبيه 2022 التي تنقسم لـ 3 أنواع: نموذج الصحيفة الجنائية العادية وسعرها 29 جنيهًا، ونموذج الصحيفة الجنائية العاجلة وسعرها 34 جنيهًا، ونموذج صحيفة الجنائية المميكنة وسعرها 49 جنيهًا.

إجراءات استخراج الفيش والتشبيه 2022

وأوضحت وزارة الداخلية الخطوات التي يجب أنَّ يتبعها المواطن لاستخراج الفيش والتشبيه حتى تتمكّن من استخراج الصحيفة الجنائية وهي كالتالي:

- في الخطوة الأولى يجب تصفح موقع وزارة الداخلية المصرية، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال كلمة السر المسجلون بشكل مسبق.

- في الخطوة الثانية يتمّ اختيار قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية.

- في الخطوة الثالثة يتمّ اختيار إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة ومنها سيطلب من المواطن إدخال بيانات الصحيفة، مثل اسم المتقدم، عنوان الإقامة، مكان الاستلام، وذلك بعد مراجعة البيانات التي تمّ إدخالها، والموافقة على الشروط الخاصة بالصحيفة.

يذكر أنَّه المواطن يتقدم بنفسه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، ولا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي، وسداد الرسوم المقررة للخدمة.