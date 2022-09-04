ترامب: بايدن يعتقد أن شعار «أمريكا عظيمة» يهدد أمن الولايات المتحدة

قال الرئس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثناء مشاركته في أول تجمع انتخابي لدعم مرشحين جمهوريين، إن خلفه جو بايدن يعتقد أن شعار «جعل أمريكا عظيمة» يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووصف ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بأنه عدو الدولة، مضيفا أمام أنصاره، أن الديمقراطيين فبركوا قصصا زائفة منها فوزه برئاسة البلاد بدعم روسي، مشيرا إلى أن الجمهوريين سيدافعون عن أنفسهم أمام المحاولات الزائفة للخصوم الديمقراطيين.

وأضاف ترامب: «هزمنا المشعوذين السياسيين رغم كل محاولاتهم الزائفة»، مشيرا إلى أن الخصوم يعلمون أن الجمهوريين سيجعلون أمريكا عظيمة ويريدون تدمير ذلك.

ترامب: أقصى اليسار هم من يشكلون تهديدا للبلاد

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، أن الخصوم الذين يستخدمون مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، ستفشل كل محاولاتهم لترهيب الجمهوريين، مضيفا أن الجمهوريين سيجعلون أمريكا عظيمة مجددا.

وشدد على أنه لن يتوقف عن قول الحقيقة وستفشل كل محاولات تكميم الأفواه، مشيرا إلى أن أقصى اليسار هم من يشكلون تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال السناتور الجمهوري السابق من كولورادو تيد هارفي، في مقال لصحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، إن بايدن، أسوأ رئيس أمريكي في القرن الـ21.

«واشنطن تايمز»: الديمقراطيين ينشرون معلومات مضللة

وقالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، في وقت سابق، إن بايدن والحزب الديمقراطي تحولوا إلى فاشيين في الكتب المدرسية، مشيرة إلى أن الديمقراطيين ينشرون معلومات مضللة، ويقمعون النقاد والمعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في مقال، أن بايدن، أعلن مؤخرًا أنه سيتم إلغاء أكثر من 300 مليار دولار من ديون الطلاب، أو بالأحرى سدادها من قبل أولئك الذين لم يأخذوها.ووفقا للدستور الأمريكي، لا يحق للرئيس، بصفته رئيس السلطة التنفيذية للحكومة، التصرف بأموال دافعي الضرائب دون اتخاذ إجراءات تشريعية.