تزايد الإقبال على منافذ «كلنا واحد» لشراء مستلزمات المدارس.. أعلى جودة وأرخص سعر

توافد المواطنون بكثافة لليوم الخامس على التوالي، على المنافذ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ضمن فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، وتستمر المبادرة لمدة شهر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير كل المستلزمات المدرسية بجميع أنواعها بتخفيضات تصل إلى 30%.

إقبال كبير على المعارض

منذ اللحظة الأولى لإطلاق «كلنا واحد»، شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين وأولياء الأمور، لشراء متطلبات أبنائهم المدرسية للاستفادة من التخفيضات التي وفرتها وزارة الداخلية، كما اعتاد المواطنون مع بداية كل عام دراسي، حيث تساهم المبادرة في رفع الأعباء عن أولياء الأمور.

6 معارض رئيسية

شاركت خلال هذه المرحلة من المباردة، العديد من السلاسل التجارية والمصانع، بالإضافة إلى المكتبات الكبرى، التي وصل عددها إلى 38 سلسلة تجارية و814 منفذًا، داخل 6 معارض رئيسية، و17 معرضًا فرعيًا بالميادين والشوارع الرئيسية، جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

إهداء 32 ألف حقيبة مدرسية

تضمنت مبادرة كلنا واحد، إهداء 32 ألف حقيبة مدرسية، للأطفال بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، كما وفرت كل المتطلبات المدرسية من أدوات مدرسية، وزي دراسي، وأحذية، بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق الخارجية، بنسبة تصل لأكثر من 30%، إلى جانب دورها في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين طوال العام، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 60%، وتوافرها بجودة عالية وأسعار مخفضة، داخل المنافذ والسرادقات، بالتنسيق مع جميع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.