كفر الشيخ: تطوير مركز الأورام وإنشاء مشروعات سكنية برعاية حياة كريمة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك مبادرة رئاسية لتطوير عواصم المدن والريف المصري، تضمن تنفيذ مشروعات في الطرق والبنية التحتية والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير مركز الأورام بما يخدم سكان محافظات الدلتا.

وأوضح «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جار بناء 110 أبراج سكنية لتوفير وحدات للأسر والشباب، بالإضافة لإنشاء طريق دائري جديد لربط كفر الشيخ بغربها بتكلفة مليار جنيه، وصولا للبحيرة ومحور المحمودية برعاية ودعم من مبادرة حياة كريمة.

أفضل شبكة بنية تحتية في تاريخ المحافظة

وأشار اللواء جمال نور الدين إلى أن هناك إنشاءات أخرى تربط الطرق الرئيسية بالدائري الجديد لتوفير أفضل شبكة بنية تحتية في تاريخ المحافظة يجرى الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن الهدف من ذلك هو ربط المشروعات السكنية والإنشاءات على مستوى المحافظة والمحافظات المحيطة.

توجيهات بإنشاء أكبر مركز شبابي

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك توجيهات بإنشاء أكبر مركز شبابي على غرار مركز شباب الجزيرة ويتضمن أكبر حمام سباحي أوليمبي، بالإضافة للمنطقة اللوجستية التي تتضمن منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة وتوفيرها بالكميات الكافية لاحتياجات المواطنين، موضحا أن تطوير الريف المصري بدأ بمركز مطوبس الذي يمثل 10% من مساحة المحافظة بعدما كان مركزا للهجرة غير الشرعية، نظرا لعدم وجود الخدمات الأساسية والمرافق به، والآن تطور بشكل كبير، وأصبح المركز يتمتع بكافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.