خطوات إجراء الكشف الطبي في جامعة حلوان الأهلية 2022-2023

استقبلت جامعة حلوان الأهلية طلابها المتقدمين للالتحاق بالعام الجامعي 2022-2023 لإجراء فحوصات الكشف الطبي عليهم بمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان أمام محطة مترو جامعة حلوان.

طريقة تقديم طلاب للكشف الطبي في جامعة حلوان الأهلية

وأعلنت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية، أن تقديم الطلاب للكشف الطبي يتم من خلال التقديم عبر الرابط الإلكتروني http://app2.helwan.edu.eg/hnu/detme.

يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع من خلال الرقم القومي.

إدخال اسم مستخدم، وكلمة مرور.

لا يحتاج الطالب إلى سداد رسوم حتى يتمكن من أداء الكشف.

بمجرد استكمال الطالب لبيانات طلب الالتحاق يظهر له رابط الكشف الطبي فيقوم بطباعة الاستمارة والتوجه لمقر الكشف في مقر الجامعة المؤقت بمجمع الفنون والثقافة.

تسهيل الإجراءات للطلاب

أوضح الدكتور محمود عابد، مدير الإدارة الطبية، أنه تم تحديد يوم الاثنين والأربعاء للكشف على الطلاب البنين، ويومي الثلاثاء والخميس للطالب الإناث.

وأضاف «عابد»، في بيان، أنّ الجامعة توفّر كل سبل الراحة؛ لتسهيل الإجراءات على الطلاب وإتمام الكشوفات بيسر في أقسام الأسنان والباطنة والرمد والجلدية، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب، والتأكد من حالتهم الصحية بما يوافق لوائح الكليات وشروط القبول بها.