ضبط عاطل بحوزته كمية من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار بـ15 مايو

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة 15 في القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على المتعاطين، البداية عندما شن رجال الشرطة بمنطقة 15 مايو، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام الجنائية، وتم ضبط المدعو «أحمد.ع.ع» 25 سنة، عاطل، ومقيم مجاورة 31.

ضبط عاطل بحوزته كمية من العقاقير المخدرة

وبتفتيشه عثر على كمية من العقاقير المخدرة المدرج بجدول المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والاتجار بها، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للتواصل مع المتعاطين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

العقوبة

وعن العقوبة المنتظرة لتلك الجريمة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة «الحشيش» مهما كانت الكمية المضبوط بها، حيث إن عقوبة حيازة المخدرات تختلف من حيث القصد، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وأضاف «ناجي» أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.