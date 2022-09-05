بريد الوطن.. تأملات في الكون ونعم الله

كانت الساعة تميل نحو العاشرة مساءً، وكنت فى ذلك الوقت، قد أنهيت عملى، وأردت أن أستنشق بعض الهواء النقى، وخرجت من مسكنى، وسعادة غامرة تنتاب قلبى، وبدأت السير، وأول ما رأيته عند خروجى من مسكنى، شىء يريح الأعصاب، إنه القمر.. قنديل العاشقين، كم هو بديع وجميل، واستمررت فى السير مرة أخرى أتفقد كل ما أبدعته الطبيعة من خضرة وجمال أثناء سيرى، إلى أن استقر بى المقام على إحدى الصخور المرتفعة قليلاً عن سطح مياه البحر، وإذا أرى بعض البقع الخضراء والزهور التى ترعرعت بين الصخور، بجرأة عجيبة لا يعلم حكمتها إلا الله سبحانه وتعالى.

وسرحت فى ملكوت الله، وفى طبيعة بعض من البشر، بما مَنّ الله عليهم من نعم كثيرة، حيث لم يفرق بينهم وبين بعضهم إلا بصلاح قلوبهم، وأنهم سواسية عنده كأسنان المشط، لا فرق بين عربى ولا أعجمى إلا بالتقوى، وأن كلاً منهم أخذ نصيبه أو رزقه من الحياة كاملاً دون نقصان، فمنهم من أخذ المال، ومنهم من أخذ البنين أو البنات، ومنهم من أخذ الصحة، ومنهم من أخذ الجاه والمنصب، ومنهم من أخذ راحة البال، ومنهم من أخذ الكثير والكثير، ولكن ربما لا يدركون تلك النعم جيداً بقلة إيمانهم بالله أحياناً، وفجأة أفقت من غفوتى التى كانت بين يقظة ومنام، وحمدت الله سبحانه وتعالى، الذى أنعم علىّ بهذه النعم الكثيرة.

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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