طالبة تتهم شابا بتهديدها بالقتل لرفضها الزواج منه في القليوبية

اتهمت طالبة جامعية في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شابا بتهديدها بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفضها الزواج منه، وحررت محضرا ضده حمل رقم 20363 لسنة 2022 جنح مركز شرطة شبين القناطر.

بلاغ طالبة جامعية في شبين القناطر

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من فتاة تدعى «أسماء. م»، 21 عامًا، تتهم شابًا بأنه يرسل إليها بعض التهديدات بقتلها عبر «الواتس آب»، بعدما تقدم لخطبتها ولكنها رفضت الزواج منه.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة طالبة في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، وأن المتهم أقدم على مضايقتها وتهديدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب محاولات الارتباط بها والتقدم لخطبتها عدة مرات لكنها رفضته، وتبين أنه كان على سابق معرفة بها حيث كان يزاملها في الدروس خلال المراحل الدراسية المختلفة لمدة 4 سنوات.

تهديدات لفرض الزواج منه

وأكدت الطالبة في اتهامها، أن المتهم هددها بالقتل بعدما رفضت الزواج منه، موضحة أن العلاقة بينهما سطحية، وجرى رفضه عدة مرات من قبل أسرتها، وهذه المرة لم تكن الأولى التي يتقدم للزواج بها، ولذلك استمر في إرسال رسائل تهديدات بالقتل.

عقوبة القانون في هذه الواقعة

وحول رأي القانون في مثل هذه الواقعة، قال المحامي أحمد داود، عضو نقابة المحامين بالقليوبية، إن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تنص أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وفي حال إفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.

وأضاف «داود» لـ«الوطن»، أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال، أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.