خصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 في محافظة المنيا، إذ يستطيع أولياء الأمور تسجيل البيانات الخاصة بأبنائهم للحصول على النتيجة ومعرفة المدرسة التي سيتم إلحاق أولادهم بها والأماكن المتوفرة في المدارس المناظرة.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 في محافظة المنيا

كما يتيح رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 في محافظة المنيا (من هنا)، معرفة الأماكن الشاغرة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حيث حددت الوزارة أعمار الأطفال الذين سيلتحقون بمدارس رياض الأطفال بدءا من سن 5 سنوات، و11 شهر و29 يوما، ومن يتجاوز هذا العمر سيلتحق مباشرة بمدارس المرحلة الابتدائية المنتشرة في جميع المدن والمراكز.

وبإعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 في محافظة المنيا، من خلال الرابط المخصص يتم معرفة الأماكن الشاغرة بالمدارس الأخرى المناظرة في الإدارات التعليمية التسع بمحافظة المنيا، وقوائم الانتظار.

بيانات التسجيل على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمنيا

ويتم تسجيل بعض البيانات على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة المنيا من خلال الدخول على الرابط وإدخال الرقم القومي لولي أمر الطفل، حيث سيظهر موقف طلب التقديم الإلكتروني في حال وضع الطفل على قوائم الانتظار.

وتشمل الأوراق المطلوبة للالتحاق برياض الأطفال في محافظة المنيا: 4 صورة شخصية حديثة للطفل المتقدم، وشهادة ميلاد الطفل و5 صور ضوئية منها، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، إفادة بإقامة الطفل وأسرته بالموقع الجغرافي للمدرسة التي تقدم لها، وتقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو عقد إيجار شقة موثق، باسم والد الطفل، بيان قيد بوجود أطفال أشقاء بذات المدرسة، وحضور الطفل لإجراء مقابلة شخصية خلال التقديم.