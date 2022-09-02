نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي في جميع المحافظات.. 4 خطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي في جميع المحافظات موجهة أولياء أمور الأطفال المقبولين باستكمال تقديم أوراق التلميذ، مع دفع المصروفات الدراسية المقررة، وذلك بدءاً من الأحد المُقبل الموافق 4 سبتمبر الجاري، والتي تستمر لمدة 15 يوماً فقط، موضحةً أنّه سيتم إلغاء قبول الطالب في حالة عدم سداد المصروفات أو استكمال أوراق التقديم، بشرط ألا يكون قد تجاوز الطفل 4 سنوات في 1 أكتوبر 2022.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطوات معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن لأولياء أمور التلاميذ معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم الدخول إلى الإطلاع على نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

ويمكن لأولياء أمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، من خلال اتباع عدة خطوات وهي:

1- الدخول على موقع تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 من هنــــــــا

2- إدخال الرقم القومي لولي الأمر

3- إدخال كلمة المرور

4- الضغط على تسجيل الدخول

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية

ووفقاً لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّه يجب على أولياء أمور التلاميذ غير المقبولين في المرحلة الأولى، انتظار نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية، والثالثة، والرابعة، على الموقع الإلكتروني أيضاً بدءاً من 13 أكتوبر المُقبل.

نتيجة تنسيق الأطفال تجريبي 2023

وأشارت الوزارة إلى أنّ نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، التي تم الإعلان عنها، تخص فصول رياض الأطفال الخاصة بالمدارس الرسمية لغات، بالإضافة إلى المدارس المتميزة، على أن يتم إعلان نتيجة نتيجة تنسيق الأطفال تجريبي 2023، والمدارس الحكومية قريباً.

إجراءات نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وأكدت الوزارة في بيان لها، على أنّ كافة إجراءات تنسيق رياض الأطفال 2022، تتم بشكل إلكتروني، مُشددةً على أنّه لن يتم قبول أية تأشيرات استثنائية بشأن الطفل المتقدم للالتحاق بفصول رياض أطفال نهائياً.