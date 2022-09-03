أعلنت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 في محافظة القليوبية، كما أتاحت المديرية النتيجة على مواقع المديرية والإدارات التعليمية، حيث يستطيع ولي الأمر معرفة مدرسة ابنه المقبول بها والأماكن المتاحة في المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وحددت سن القبول في هذه المرحلة بـ5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، بحيث يتم قبول من هم أكبر من هذه السن في المرحلة الابتدائية مباشرة.

«الوطن» تستعرض رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابطا إلكترونيا على موقع المديرية بشبكة الإنترنت، يتيح لأولياء الأمور تتبع النتيجة ومعرفة المدرسة المقبول فيها أبنائهم، والأماكن المتوافرة في المدارس المناظرة في الإدارات التعليمية، وقوائم الانتظار، حيث يمكن الحصول على البيانات من هـنـــــا.

طريقة الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2023 بالقليوبية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال الدخول على الرابط من هــنـــــا، ثم إدخال الرقم القومي للطفل لتظهر نتيجة القبول والمدرسة التي تم قبوله بها، وموقف طلب التقديم الإلكتروني في حالة وجود الطفل في قوائم الانتظار.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وفق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وصفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الأوراق المطلوبة لتقديمها للمدارس بعد الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لتنسيق رياض الأطفال وقبولهم في المدارس المختلفة كالتالي:

- شهادة ميلاد الطفل الرقم القومي و5 صورة ضوئية لها

- 4 صور شخصية للطفل المتقدم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- ما يفيد إقامة أسرة الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة

- إيصال كهرباء حديث أو مياه أو غاز باسم والد الطفل، أو تقديم عقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء

- بيان قيد بالنسبة لمن لهم أشقاء بالمدرسة

- صورة بطاقة والدة الطفل

- حضور الطفل خلال التقديم لاجراء المقابلة الشخصية.