مصرع شاب غرقا في ترعة قرية الإمام مالك بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا، قبل قليل، داخل ترعة الإمام مالك بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق شاب

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع شاب غرقا داخل ترعة الإمام مالك، وجرى التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى «أحمد. ر. أ»، 27 سنة، مقيم محافظة المنيا.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

غرق شابين في حادثين متفرقين

يذكر أن شابين لقيا مصرعهما غرقا، اليوم الاثنين، أحدهما في بحر إدكو والآخر في إحدى قرى وادي النطرون، وجرى انتشال الجثث وحفظها في ثلاجة حفظ الموتى لحين تسليمها لذويها، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.