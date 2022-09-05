التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت أكثر من 521 ألف رسالة حتى الآن

تلقت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في شهر أكتوبر 2018 حتى الآن، أكثر من 521 ألف رسالة على مدار 4 سنوات من بينها قرابة 96 ألف شكوى تم حل أغلبها.

بناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين

وتأتي أكثر الشكاوى والرسائل التي تتلقاها مبادرة «صوتك مسموع» في الإشغالات في المقام الأول ويليها القمامة ومخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات تعريفة الركوب والفساد ويتم التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها، كما تقوم الوزارة بالعمل على بناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية، ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات.

حصاد شهر أغسطس الماضي

وعلى مدار شهر أغسطس الماضي تلقت مبادرة صوتك مسموع 16 ألفا و421 رسالة منها 2438 شكوى تم التعامل مع 82% منها وجاري حل 455 شكوى أخرى، وشكاوى الإشغالات جاءت في المقدمة بـ 1225 شكوى تليها القمامة 882 شكوى، و169 شكوى تتعلق بمخالفات البناء و82 شكوى بشأن التعديات و56 شكوى تتعلق بتعريفة الركوب و17 شكوى خاصة بالفساد، وأي شكوى تصل مبادرة صوتك مسموع يتم إرسالها للجهات المختصة للرد عليها والتفاعل السريع بشأنها.

شكاوى المحليات

وتستقبل مبادرة صوتك مسموع الشكاوى عبر الواتس آب «01150606783» ورقم الخط الساخن «15330» شكاوى ورسائل المواطنين المتعلقة بالمحليات حيث تم تلقي قرابة 13 ألف رسالة عبر الواتس آب في الشهر الماضي، أما صفحة المبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تلقت 3441 رسالة بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن التي استقبلت 618 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وذلك في إطار التفاعل والرد على شكاوى المواطنين وتطوير أداء الوحدات المحلية لنيل رضا المواطن.