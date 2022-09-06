اليوم.. مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات لجهات حكومية بالجيزة

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية جلسة مزاد علني صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 سبتمبر الحالي لبيع سيارات وموتوسكيلات تابعة لجهات حكومية بمدينتي كرادسة وإمبابة التابعتين لمحافظة الجيزة.

وقالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية على موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها ستعقد جلسة مزاد علني صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 سبتمبر الجاري.

وأكدت "الخدمات الحكومية" أن السيارات والموتوسيكلات المدرجة للبيع بجلسة مزاد اليوم مملوكة لجهات حكومية بمدينة أمبابة وكرداسة التابعتين لمحافظة الجيزة.

وأضافت "الخدمات الحكومية" أن شراء كراسة الشروط الخاصة بجلسة مزاد اليوم يمكن شرائها من مقر الهيئة في شارع التحرير بالدقي بمحافظة الجيزة قبل عقد الجلسة بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

وحددت "الخدمات الحكومية" سعر كراسة الشروط بـ 400 جنيه مشددة على أن اقتناء كراسة الشروط أحد الشروط الرئيسية لدخول قاعة المزاد العلني.

10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد

كما حددت "الخدمات الحكومية " قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد العلني بـ 10 الاف جنيه يتم دفعها قبل دخول قاعة المزاد العلني وتسليم الإيصال إلى المسؤولين عن تنظيم المزاد العلني.

وأشارت" الخدمات الحكومية" إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية إلى أنه يمكن استرداد قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء فعاليات جلسة مزاد الغد في حالة عدم رسو المزاد على صاحب التأمين المؤقت بينما يتنم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30 % من قيمة المزاد العلني على أن يستكمل باقي القيمة المحددة بـ 70% في غضون أسبوعين من تاريخ انعقاد جلسة المزاد العلني.