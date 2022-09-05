أماكن سقوط أمطار غدا.. نشاط للرياح وطقس معتدل ليلا في القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات بسقوط أمطار غدا على بعض المناطق، على أن تكون الأمطار خفيفة بنسبة 30%، إذ إنه متوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

أماكن سقوط أمطار غدا

وأوضحت الهيئة في بيان، أماكن سقوط الأمطار الخفيفة غدا بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس في الأيام المقبلة معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء، وعلى الجانب الآخر متوقع أن يكون الطقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ووفق بيان الهيئة تظهر السحب المنخفضة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما أنه متوقع أن يستمر سقوط الأمطار غدا وبعد غد أيضا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأعلن خبراء الأرصاد اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط حيث إن سرعة الرياح 40 - 50 كم/ س، وارتفاع الموج بين 2 و3 متر.