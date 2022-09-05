مصرع شاب سقط عليه جسم صلب في قرية البيضا بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، إثر سقوط جسم صلب عليه أثناء سيره في أحد شوارع قرية بشاير الخير البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بمصرع شاب

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد مصرع شاب بقرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار، أثناء سيره في الشارع، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضرا بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب يدعى «خالد.أ.أ»، 22 عاما، مقيم قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.