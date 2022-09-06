بسبب «لعب العيال».. 6 مصابين في مشاجرة بالأعيرة النارية بين أقارب بسوهاج

تسبب لهو الأطفال بإصابة 6 أفراد أبناء عمومة نصفهم نساء وإطلاق أعيرة نارية بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية العتامنة بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع البلاغ، وبالانتقال وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «نوال ر م» سن 32 عاما، ربة منزل، مصابة بطلق ناري بكف اليد اليسري، وتم نقلها لمستشفى طما المركزي ووالدة زوجها «رضية ا م ع» 60 عاما، ربة منزل، مصابة بكدمات، وشقيقها «عز النصر ا م ع» 48 عاما، عامل، مصاب بكدمات، وبين طرف ثان «جمال م ع ل» 47 عاما، عامل، مصاباً بطلق ناري بالفخذ اليمنى، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، وشقيقه «علي م ع ل»، 58 عاما، عامل، مصاب بجروح، وزوجة الأول «هناء ع م ع»، 38 عاما، ربة منزل، مصابة بكدمات، وتبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول «فرد روسي محلي الصنع» غير مرخص، وبحوزة الأول من الطرف الثاني «فرد روسي محلي الصنع» غير مرخص، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال قد كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحريز السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه أدنى عقوبة

وأوضح أحمد شرف، المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه وفقا لملابسات القضية.