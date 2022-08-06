سيدة تضرب جارتها حتى الموت في الدقهلية بسبب لهو الأطفال

دفعتها خلافات نشبت بينها وبين جارتها بسبب لهو الأطفال إلى إنهاء حياة جارتها إثر مشاجرة نشبت بينهما بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي لقيت خلالها «نورا. أ» مصرعها بعد أن تعدت عليها جارتها بالضرب المبرح على رأسها الأمر الذي تسبب في وفاتها في الحال.

تفاصيل الحادث

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بورود إخطار لمأمور مركز شرطة نبروه في الدقهلية من أحد المستشفيات دائرة القسم يفيد بمصرع سيدة فور وصولها للمستشفى مصابة بجروح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسد توفيت على أثرها، نتيجة تعدي جارتها عليها بالضرب أمام منزلها الكائن بدائرة المركز.

خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال

وبالانتقال والمعاينة تبين وجود خلافات مسبقة بين المتهمة والمجني عليها بينها خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال، تجددت يوم الواقعة قامت على إثرها المتهمة بالتعدي على المجني عليها بالضرب على رأسها الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد دقائق من إصابتها فور وصولها للمستشفى.

تشريح الجثمان

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، والتي أمرت بنقل جثمان السيدة لمشرحة المستشفى، وندبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بحالها يوضح أسباب الوفاة.

الاستماع لأقوال جيران المجني عليها

واستدعت عدد من جيران المجني عليها وشهود العيان لسماع أقوالهم حيالهم حادث وفاتها، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على تفاصيل الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال تلك الواقعة وموفاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.