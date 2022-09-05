7 معلومات عن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.. ثالث امرأة تتولى المنصب

تصدرت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، محرك البحث منذ صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات قليلة من توليها المنصب رسميًا، عقب تخمينات واسعة بساعات أنها ستكون المرشح خلفا لبوريس جونسون.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، وفقا لما ورد على موقع «روسيا اليوم».

ثالث سيدة في المنصب

أولى المعلومات هي أن «تراس» 47 عاما، ثالث امرأة تتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا عقب المرأة الحديدية مارجريت تاتشر التي استمرت في منصبها من عام 1979 حتى عام 1990 وتريزا ماي التي تولت المنصب لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2016 حتى عام 2019 التي حرصت على تهنئة تراس على موقع «تويتر».

نشأة وسط أسرة سياسية

أما المعلومة الثانية فتتعلق بميلادها حيث ولدت ماري إليزابيث تراس في أكسفورد في 26 يوليو 1975 ودرست في مدرسة حكومية في ليدز وينتمي أبواها لحزب العمال البريطاني وكان لهما توجه يساري ودرست السياسة والاقتصاد والفلسفة في جامعة أكسفورد العريقة.

دراسة في مكان مرموق

وتدور المعلومة الثالثة حول مكان دراستها المرموق وانتقالها، حيث عاشت تراس منذ سن الرابعة في اسكتلندا، ثم درست في سن 18 سنة السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية ميرتون بأكسفودر وترأست منصب رئيسة حزب الليبراليين الديمقراطيين في جامعة أكسفورد.

تغير حزبي

وتشير المعلومة الرابعة إلى تغير الانتماء الحزبي الخاص بتراس عندما انضمت في عام 1996 إلى حزب المحافظين بدلا من حزب الليبراليين الديمقراطيين، وتخرجت في نفس العام لتعمل في شركة شل للطاقة ثم في شركة اتصالات كابل ووايرليس.

حياتها الشخصية وزواجها من محاسب مثلها

فيما تتركز المعلومة الخامسة حول الحياة الشخصية لرئيسة الوزراء الجديدة، فقد تزوجت من المحاسب هيو أوليري في عام 2000 ولديها ابنتان.

دخول السياسة بشكل احترافي

وتلفت المعلومة السادسة إلى طريقة دخول تراس السياسة عن طريق ترشحها لإحدى الدوائر الانتخابية عن حزب المحافظين في جنوب غرب البلاد في عام 2010 وفازت بمقعد ولم تخسره منذ هذا الوقت.

وعود قطعتها على نفسها

وسابعا، قطعت تراس على نفسها 3 وعود انتخابية تركز حول الضرائب والإنفاق العام، حيث أشارت إلى نيتها عدم فرض ضرائب جديدة على الشركات بجانب تعليق ما يعرف بالضريبة الخضراء التي يتم دفعها للمشاريع الاجتماعية والخضراء بجانب رفع الإنفاق على الدفاع عن البلاد إلى 3% بحلول عام 2030 بدلا من خطة 2.5% المستمرة حتى عام 2026.