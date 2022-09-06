إصابة 16 فلسطينيا بينهم حالة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

أصيب 16 فلسطينيا أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، جراء اقتحام القوات مدينة «جنين»، شمال الضفة الغربية.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن مدير «مستشفى جنين»، وسام بكر، استشهاد شاب فلسطيني يدعى «محمد موسى محمد سباعنة»، يبلغ من العمر «29 عاما».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، مدينة «جنين» من عدة محاور، وأغلقت مداخلها، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر شقة الشهيد رعد حازم

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية «ديزكوف» في شهر إبريل الماضي وأدت لمقتل 3 إسرائيليين بـ«تل أبيب».

من جانبها، طالبت «واشنطن»، إسرائيل بتحديد المسؤولين عن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، رغم إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على استحالة تحديد مصدر الرصاصة.

«واشنطن» تجدد جددت التشديد على أهمية تحديد المسؤولين عن مقتل أبو عاقلة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن «واشنطن»، جددت التشديد على أهمية تحديد المسؤولين، موضحا أن تحديد المسؤوليات يجب أن يشمل: «السياسات-الإجراءات»، على سبيل المثال لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون أحد جنوده أطلق خطأً الرصاصات التي قتلت أبو عاقلة في مايو الماضي بمدينة «جنين».

من جانبها، لقت امرأة فلسطينية وابنتها مصرعيهما وأصيبت نجلتها الأخرى، في عملية إطلاق نار، من قبل ملثم، في مدينة اللد داخل الخط الأخضر، مساء أمس الاثنين.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، منذ مطلع عام 2022، إلى 70 قتيلا بينهم 7 نساء، آخرهم الصحفي نضال إغبارية .