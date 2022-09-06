وظائف جديدة في الإمارات.. تعرف على التفاصيل والشروط وطرق التقديم

أعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وظائف في دولة الإمارات، وبدأت في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على فرص العمل، بداية من أمس الإثنين الموافق 5 سبتمبر، ويستمر التقديم حتى بعد غد الخميس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة.

وظائف بالإمارات

وكشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وظائف الإمارات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة حاجة إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي من الجنسين، بحسب ما أكده مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالإمارات.

تخصصات مطلوبة في وظائف بالإمارات

وجاءت التخصصات المطلوبة كما يلي:

- طبيبة جراحة تجميلية.

- طبيبة تخدير.

- مساعد طبيب تخدير.

- طبيب عناية مشدد.

- طبيبة أشعة.

- 2 فني أشعة من الذكور وفني أشعة «أنثى».

- 2 طبيبة مخبر.

- 3 فني مخبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث.

- 10 ممرضات.

- 2 صيدلي من الذكور، وواحدة من الإناث.

كما تطلب المؤسسة الإماراتية، مدير مالي من الإناث، مساعد مدير مالي وأمين صندوق، أمين مستودع، بشرط امتلاك المتقدم لخبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل في المجال الطبي.

وشملت الوظائف مهندس معدات طبية، مساعد مهندس معدات طبية، مهندس معلومات تقنية، مساعد مهندس معلومات تقنية.

- 4 موظفات استقبال، 2 موظفات علاقات مرضى، 4 موظفين تسويق الكتروني «2 من الإناث و2 من الذكور».

- 4 موظفات سنترال.

- 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، مسئول تأمين طبي من الإناث، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

- خبير قانوني ومحامي.

كيفية التقديم لوظائف الإمارات

وتقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة، الكائن في 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

ومن المقرر أنَ يتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم، ويحدد الراتب بعد المقابلة.